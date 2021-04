Annullati i riti della settimana santa, rivivono in un lungometraggio

Niente riti della settimana santa. Con le restrizioni Covid-19, per il secondo anno consecutivo non si tengono processioni. La più longeva e sentita ad Altamura è quella dei "misteri" o delle "statue degli scultori Altieri" che si tiene generalmente il venerdì santo. Si tiene da oltre quattro secoli, a cura della confraternita e della parrocchia di San Sepolcro.Un rito antico, intensamente vissuto. Non si è tenuta, ovviamente, nemmeno la via Crucis vivente che da oltre venti anni anima la comunità di San Sepolcro e vede impegnati i parrocchiani tra figuranti, organizzatori, curatori del percorso, cucitrici dei costumi e maestranze in genere.Quest'anno i riti della settimana santa rivivono su Facebook, sulla pagina "Via crucis vivente di Altamura". E' stato pubblicato un lungometraggio realizzato da alcuni ragazzi dell'oratorio "StartingOff". Il filmato, dal titolo "406 anni di processione dei Misteri", racconta l'edizione 2019 della processione dei Misteri.La processione dei misteri da oltre quattro secoli - a seguito di un decreto della Chiesa locale - muove dalla parrocchia e poi si snoda per i vicoli del centro storico. L'attenzione si focalizza sulle statue dei fratelli Altieri su cui è impressa, in modo molto realistico, la sofferenza di Gesù Cristo per i patimenti delle ferite e della croce. La processione viene sempre vissuta con tanta intensità, non senza commozione.