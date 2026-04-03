Statua dell'Addolorata, San Sepolcro - foto Diocesi
Statua dell'Addolorata, San Sepolcro - foto Diocesi
Religioni

Settimana santa: stasera l'antico rito della Processione dei Misteri

Una storia di oltre quattro secoli

Altamura - venerdì 3 aprile 2026 18.00
Si rinnova il rito molto sentito della processione dei misteri, con le statue in legno della passione e del calvario di Gesù che sono custodite nella chiesa di San Sepolcro. La processione dei misteri inizia alle ore 19.30, con l'uscita delle statue dalla parrocchia. Partecipano numerose confraternite e associazioni parrocchiali. Otto le statue, cinque di esse appartengono alla bottega degli artisti fratelli Altieri.

La processione percorre queste strade:
𝘗𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘢 𝘚. 𝘚𝘦𝘱𝘰𝘭𝘤𝘳𝘰, 𝘷𝘪𝘢 𝘝𝘪𝘤𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘷𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝟣𝟩𝟫𝟫, 𝘷𝘪𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘷𝘢𝘳𝘪𝘰, 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘓𝘢𝘶𝘥𝘢𝘵𝘪, 𝘷𝘪𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘷𝘢𝘳𝘪𝘰, 𝘷𝘪𝘢 𝘝𝘦𝘯𝘦𝘻𝘪𝘢, 𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘜𝘮𝘣𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘐, 𝘷𝘪𝘢 𝘍𝘰𝘨𝘨𝘪𝘢𝘭𝘪, 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘥𝘰𝘯 𝘔𝘪𝘯-𝘻𝘰𝘯𝘪, 𝘷𝘪𝘢 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘊𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘥'𝘈𝘱𝘱𝘦𝘭𝘭𝘰, 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘋𝘶𝘰𝘮𝘰, 𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘍𝘦𝘥𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘐𝘐 𝘥𝘪 𝘚𝘷𝘦𝘷𝘪𝘢, 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘙𝘦𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢, 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘔𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰, 𝘷𝘪𝘢 𝘗𝘢𝘴𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘊𝘢𝘴𝘰, 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘎. 𝘔𝘢𝘳𝘤𝘰𝘯𝘪, 𝘷𝘪𝘢 𝘚𝘰𝘭𝘰𝘧𝘳𝘢𝘯𝘰, 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘚𝘢𝘯 𝘎𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘷𝘪𝘢 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘊𝘢𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦, 𝘷𝘪𝘢 𝘚𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘓𝘶𝘤𝘪𝘢, 𝘷𝘪𝘢 𝘝𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘻𝘰 𝘓𝘢𝘷𝘪𝘨𝘯𝘢, 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘚𝘢𝘷𝘦𝘳𝘪𝘰 𝘔𝘦𝘳𝘤𝘢𝘥𝘢𝘯𝘵𝘦, 𝘷𝘪𝘢 𝘋𝘦𝘪 𝘔𝘪𝘭𝘭𝘦, 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘡𝘢𝘯𝘢𝘳𝘥𝘦𝘭𝘭𝘪, 𝘷𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝟣𝟩𝟫𝟫, 𝘷𝘪𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘊𝘢𝘭𝘷𝘢𝘳𝘪𝘰, 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘢 𝘚. 𝘚𝘦𝘱𝘰𝘭𝘤𝘳𝘰.

La processione dei misteri è la manifestazione sacra più antica della città: dura da oltre quattro secoli, infatti venne istituita nel 1615. A quel secolo risale anche la realizzazione delle cappelle della via Crucis e successivamente la realizzazione delle statue degli Altieri.
  • Parrocchia S. Sepolcro
  • Pasqua
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