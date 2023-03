Iniziano i solenni riti pasquali ad Altamura

In programma sabato 1 aprile (alle ore 20) perché è consuetudine farla svolgere nel sabato che precede la domenica delle Palme. Tutto è a cura dei parrocchiani che si occupano di ogni minimo dettagli, realizzando costumi, curando la logistica e l'organizzazione.

Iniziano stasera ad Altamura i riti religiosi che precedono la Settimana Santa: sono la processione dell'Addolorata, a cura delle parrocchie di San Sepolcro e della Santissima Trinità (chiesa della Trasfigurazione). Domani, primo aprile, dopo tre anni, tornerà l'attesa "Via crucis" vivente di San Sepolcro. Entrambe le manifestazioni religiose si snoderanno lungo le strade dell'antica "via Crucis".PROCESSIONE DELL'ADDOLORATA - Si tratta di un pellegrinaggio penitenziale in cui la statua dell'Addolorata viene portata a spalla. Si parte alle ore 20.00, dopo la messa (ore 19) presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti al San Sepolcro. I parroci delle due chiese, don Giuseppe Creanza e don Giovanni Giove, hanno invitato i cittadini a lasciare il percorso libero dalle auto e ad esporre dai balconi lenzuola bianche e ceri accesi, per conferire maggiore solennità.VIA CRUCIS VIVENTE - La Via crucis vivente, a cura della parrocchia e della confraternita di San Sepolcro, non si è tenuta per tre edizioni. Quindi un importante ritorno. Per la 26esima edizione, tema "Cristo è la nostra pace".