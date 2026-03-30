Via Crucis vivente
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Religioni

Via Crucis vivente, fede e partecipazione

Il freddo non ha fermato la 28esima edizione

Altamura - lunedì 30 marzo 2026 10.30
"Tu sei… per amore dell'Amor mio": un messaggio intenso tra spiritualità e riflessione

Si è svolta nella serata di sabato 28 marzo 2026 la 28ª edizione della Via Crucis vivente organizzata dalla parrocchia del San Sepolcro, un appuntamento ormai radicato nella tradizione cittadina e capace, anche quest'anno, di coinvolgere numerosi fedeli e spettatori. Le strade si sono trasformate in un percorso di raccoglimento e partecipazione, dove ogni scena ha raccontato, con semplicità e intensità, i momenti della Passione di Cristo.

Guidata dal tema "Tu sei… per amore dell'Amor mio", la rappresentazione ha offerto spunti di riflessione profondi, mettendo al centro il valore dell'amore e del sacrificio. Un messaggio che è arrivato con forza grazie all'impegno dei figuranti e dei volontari, capaci di dare vita a un momento autentico, sentito e condiviso, in cui la dimensione spirituale si è intrecciata con quella umana, lasciando nei presenti un segno di partecipazione e consapevolezza.

La rappresentazione, con orario di inizio alle ore 20:00, si è snodata lungo un percorso che ha coinvolto diverse strade del quartiere, partendo dalla parrocchia e proseguendo per via Monte Calvario, via Manzoni e via Annibale Maria di Francia fino all'Istituto Figlie del Divino Zelo. Da lì il cammino ha fatto ritorno lungo via Annibale Maria di Francia, via Manzoni e via Monte Calvario, per poi continuare su via Spalato, via Dogali, via Golgota, via delle Cappelle e via Rodi, con conclusione nel campetto parrocchiale. A differenza delle edizioni precedenti, non si sono svolte le consuete scene nel palazzo dell'Acquedotto e in piazza Aldo Moro, a causa dei lavori attualmente in corso nelle due aree.

La 28ª edizione della Via Crucis vivente si è così confermata un momento di forte partecipazione e raccoglimento, capace di unire la comunità attorno a un messaggio profondo e sempre attuale. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi nella forma ma non nell'essenza, lasciando nei presenti un segno autentico di fede e condivisione.
6 fotoVia Crucis vivente della parrocchia San Sepolcro
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  • Parrocchia S. Sepolcro
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