Via Crucis vivente, fede e partecipazione

6 foto Via Crucis vivente della parrocchia San Sepolcro

"Tu sei… per amore dell'Amor mio": un messaggio intenso tra spiritualità e riflessioneSi è svolta nella serata di sabato 28 marzo 2026 la 28ª edizione della Via Crucis vivente organizzata dalla parrocchia del San Sepolcro, un appuntamento ormai radicato nella tradizione cittadina e capace, anche quest'anno, di coinvolgere numerosi fedeli e spettatori. Le strade si sono trasformate in un percorso di raccoglimento e partecipazione, dove ogni scena ha raccontato, con semplicità e intensità, i momenti della Passione di Cristo.Guidata dal tema "Tu sei… per amore dell'Amor mio", la rappresentazione ha offerto spunti di riflessione profondi, mettendo al centro il valore dell'amore e del sacrificio. Un messaggio che è arrivato con forza grazie all'impegno dei figuranti e dei volontari, capaci di dare vita a un momento autentico, sentito e condiviso, in cui la dimensione spirituale si è intrecciata con quella umana, lasciando nei presenti un segno di partecipazione e consapevolezza.La rappresentazione, con orario di inizio alle ore 20:00, si è snodata lungo un percorso che ha coinvolto diverse strade del quartiere, partendo dalla parrocchia e proseguendo per via Monte Calvario, via Manzoni e via Annibale Maria di Francia fino all'Istituto Figlie del Divino Zelo. Da lì il cammino ha fatto ritorno lungo via Annibale Maria di Francia, via Manzoni e via Monte Calvario, per poi continuare su via Spalato, via Dogali, via Golgota, via delle Cappelle e via Rodi, con conclusione nel campetto parrocchiale. A differenza delle edizioni precedenti, non si sono svolte le consuete scene nel palazzo dell'Acquedotto e in piazza Aldo Moro, a causa dei lavori attualmente in corso nelle due aree.La 28ª edizione della Via Crucis vivente si è così confermata un momento di forte partecipazione e raccoglimento, capace di unire la comunità attorno a un messaggio profondo e sempre attuale. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi nella forma ma non nell'essenza, lasciando nei presenti un segno autentico di fede e condivisione.