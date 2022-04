Dopo due anni di stop torna la processione dei misteri

Si rinnova il rito molto sentito della processione dei misteri, con le statue della passione e del calvario di Gesù che sono custodite nella chiesa di San Sepolcro. Per due anni l'evento religioso non si è tenuto per le restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia. E quest'anno non si è tenuta la Via Crucis vivente perché le restrizioni sono venute meno solo alla fine di marzo e nell'incertezza non ci sono stati i tempi per organizzare.La processione dei misteri inizia alle ore 20, con l'uscita delle statue dalla parrocchia di San Sepolcro. Partecipano venti confraternite e associazioni parrocchiali. Otto le statue, cinque di esse appartengono alla bottega degli artisti Altieri. La processione percorre diverse strade del centro storico, entrando dai Foggiali, fino a confluire poi in corso Federico II di Svevia, e lascia il centro storico per attraversare alcune strade cittadine (via XX settembre, viale Martiri del 1799 e via Monte Calvario) prima del rientro in chiesa.La parrocchia di San Sepolcro ricorda che la processione dei misteri è la manifestazione sacra più antica della città: dura da oltre quattro secoli, infatti venne istituita nel 1615. A quel secolo risale anche la realizzazione delle cappelle della via Crucis e successivamente la realizzazione delle statue degli Altieri.