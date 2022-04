Celebrazioni della settimana santa e della Pasqua con il vescovo

Passione, morte e risurrezione del Signore. La comunità di fedeli della Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti è pronta a rivivere nei segni della liturgia i momenti chiave dell'anno liturgico e del cammino di fede del popolo di Dio. Le celebrazioni della Settimana Santa, che hanno preso il via lo scorso 10 Aprile, entreranno nel vivo con gli eventi diocesani del Mistero Pasquale nelle giornate di Giovedì, Venerdì e Sabato e si chiuderanno domenica 17 con le sante messe di Pasqua.A seguire, il calendario con tutte le celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo Mons. Giovanni Ricchiuti:13 Aprile 2022, Mercoledì SantoOre 18.00 S. Messa Crismale nella Chiesa Concattedrale di Acquaviva delle Fonti.14 Aprile 2022, Giovedì SantoOre 8.00 Ufficio delle letture e Lodi mattutine nella Basilica Concattedrale di Gravina di Gravina in Puglia;Ore 15:00 S. Messa "in coena Domini" nella Cappella dell' Ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti.15 Aprile 2022, Venerdì SantoOre 8.00 Ufficio delle letture e Lodi mattutine nella Basilica Concattedrale di Gravina in Puglia;Ore 18.00 Azione Liturgica "in passione Domini" nella Concattedrale Gravina in Puglia;Ore 19.30 Processione del Legno Santo muovendo dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Gravina in Puglia.Ore 8.00 Ufficio delle letture e Lodi mattutine nella Basilica Concattedrale di Gravina di Gravina in Puglia;17 Aprile 2022, Domenica di Pasqua – Risurrezione del SignoreOre 11.30 Santa Messa nella Basilica Concattedrale di Gravina in Puglia;Ore 19.00 Santa Messanealla Concattedrale di Acquaviva delle Fonti.