Tornano i riti pasquali, stasera la via crucis dell'Addolorata

Tornano i riti della Settimana Santa. Dopo due anni di restrizioni sanitarie, si tengono in presenza, seppur con i consueti accorgimenti anti-Covid. Il fulcro delle celebrazioni e dei riti religiosi è la parrocchia San Sepolcro.Stasera, in occasione della memoria quaresimale di Maria Santissima Addolorata, il vescovo Giovanni Ricchiuti presiede la messa delle 19.00 nella parrocchia di San Sepolcro. A seguire, a partire dalle 20.15, prende il via il rito della solenne via Crucis a cui partecipano anche la parrocchia Santissima Trinità – chiesa della Trasfigurazione e l'associazione San Luigi Gonzaga.La via Crucis sull'antica via delle Cappelle di stasera si chiama "Via Matris", la via della madre. Viene portata in processione la statua della beata vergine Addolorata della parrocchia di San Sepolcro, attribuita alla scuola artistica degli scultori e restauratori fratelli Altieri. Il percorso sacro ricalca l'antico pellegrinaggio penitenziale e si snoda lungo le vie dove sono presenti le cappelle della via Crucis: via Monte Calvario, piazza Laudati, via Massaua, via Dogali, via Salerno, via Golgota, via delle Cappelle per tornare alla parrocchia. I partecipanti sono invitati a indossare la mascherina durante il pellegrinaggio penitenziale.Un momento di meditazione e riflessione, da vivere nel riverente silenzio per la sofferenza della madre che è ben visibile nei tratti artistici dell'immagine sacra.Il programma dei riti pasquali ad Altamura può essere seguito sull'ottima pagina Facebook "https://www.facebook.com/settimanasantaltamura", ricca di immagini e contributi di conoscenza.