Riti pasquali, stasera la prima processione

Tornano i riti della Settimana Santa. Stasera, in occasione della memoria quaresimale di Maria Santissima Addolorata, il vescovo Giuseppe Russo presiede la messa delle 19.00 nella parrocchia di San Sepolcro. A seguire, a partire dalle 20.15, inizia la "Via Matris", la via della madre.Viene portata a spalla in processione la statua della beata vergine Addolorata della parrocchia di San Sepolcro, attribuita alla scuola artistica degli scultori e restauratori fratelli Altieri. Il percorso sacro ricalca l'antico pellegrinaggio penitenziale e si snoda lungo le vie dove sono presenti le cappelle della via Crucis: via Monte Calvario, piazza Laudati, via Massaua, via Dogali, via Salerno, via Golgota, via delle Cappelle per poi tornare alla parrocchia.Un momento di meditazione e riflessione, da vivere nel riverente silenzio per la sofferenza della madre che è ben visibile nei tratti artistici dell'immagine sacra.Domani sera, inoltre, si terrà la Via crucis vivente, un appuntamento stabile che coinvolge la comunità parrocchiale.