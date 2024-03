Da quattro secoli ad Altamura il rito della processione dei misteri

Si rinnova il rito molto sentito della processione dei misteri, con le statue in legno della passione e del calvario di Gesù che sono custodite nella chiesa di San Sepolcro. La processione dei misteri inizia alle ore 19.30, con l'uscita delle statue dalla parrocchia. Partecipano numerose confraternite e associazioni parrocchiali. Otto le statue, cinque di esse appartengono alla bottega degli artisti fratelli Altieri. La processione percorre diverse strade del centro storico, entrando dai Foggiali, fino a confluire poi in corso Federico II di Svevia, e lascia il centro storico per attraversare alcune strade cittadine (via XX settembre, viale Martiri del 1799 e via Monte Calvario) prima del rientro in chiesa.La processione dei misteri è la manifestazione sacra più antica della città: dura da oltre quattro secoli, infatti venne istituita nel 1615. A quel secolo risale anche la realizzazione delle cappelle della via Crucis e successivamente la realizzazione delle statue degli Altieri.Le otto statue sono state sottoposte nel tempo a vari restauri. Molte delle sculture sono opera della bottega di Filippo Altieri che ha lasciato molte testimonianze ad Altamura ed in altre città tra cui Ruvo di Puglia. Rappresentano alcune delle stazioni della via Crucis, dal Cristo nell'orto sino al calvario ed alla sua deposizione dalla croce. Una statua, di vivida compassione, rappresenta l'Addolorata. La partecipazione a questo rito è sempre molto intensa, per le emozioni e le sensazioni che suscita vedere il calvario in questa forte espressione artistica. Silenziosa e affollata è la partecipazione delle confraternite e delle associazioni.La circolazione stradale è regolamentata da un'ordinanza del comando di Polizia locale che prevede di non sostare nelle aree interessate dal percorso, con divieto di transito sino al passaggio della processione.