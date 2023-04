Pasqua: il messaggio del vescovo Ricchiuti

Messaggio del vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti, mons. Giovanni Ricchiuti.Anche ai nostri giorni l'odio, l'indifferenza, l'ingiustizia, la violenza e la guerra continuano a rotolare come macigni sulle nostre attese e sulle nostre speranze.Chi li farà rotolare - ci chiediamo anche noi, con angoscia e con spavento - quei macigni?La risposta viene da Lui, il Signore, il Risorto: "Non abbiate paura, aprirò io i vostri sepolcri.Auguri per una Santa Pasqua di vita nuova, luminosa, pacifica e fraterna.