Giornata mondiale Gioventù a Lisbona, la Diocesi c'è

La Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti partecipa alla Giornata mondiale della gioventù (Gmg) a Lisbona, dall'1 al 6 agosto. Sono in partenza l'arcivescovo Giovanni Ricchiuti, che festeggerà i suoi 75 anni il primo agosto proprio alla Gmg in terra portoghese, e un bel gruppo di ragazzi provenienti dai sei Comuni della Diocesi.Papa Francesco sarà a Lisbona dal 2 al 6 agosto.Secondo i dati della Cei (Conferenza episcopale italiana), sono 65mila i ragazzi italiani in partenza per la Gmg di Lisbona. Ad accompagnarli 106 vescovi insieme a sacerdoti, religiose e religiosi, educatori e animatori. Nella capitale portoghese, la delegazione azzurra - che vede rappresentate 180 diocesi - avrà come punto di riferimento "Casa Italia", un luogo dove trovare informazioni e materiali, risolvere problemi, oltre che per incontrarsi, stare insieme e condividere esperienze, anche con chi è rimasto a casa o sui social.