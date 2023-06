Celebrato l'evento diocesano del Corpus Domini

7 foto Corpus Domini diocesano

Domenica scorsa, con una messa allo stadio D'Angelo e con la processione, è stata celebrata la giornata diocesana del Corpus Domini. Nonostante la pioggia e l'incognita del maltempo, le celebrazioni si sono svolte regolarmente.Il rito è stato officiato da monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo. La processione si è mossa dallo stadio, percorrendo via Mura megalitiche, via Bari, piazza Unità d'Italia, corso Federico II di Svevia, con la conclusione in piazza Duomo per la benedizione. Il corteo è stato aperto dai giovani ministranti e dai bambini che hanno ricevuto la prima comunione. Folta la partecipazione di confraternite, gruppi parrocchiali, scout, ecc. Ha esordito il coro diocesano, composto da musicisti e voci deil territorio."Come da consuetudine, in questa lieta circostanza, la comunità ecclesiale, raccolta attorno al suo Pastore, rinnova pubblicamente la sua fede nel mistero eucaristico, celebrato e adorato", ricorda la Diocesi. Presenti i sindaci e gli assessori dei sei Comuni (Altamura, Gravina, Acquaviva, Santeramo, Poggiorsini e Spinazzola).Nel saluto finale è stato comunicato che questa è stata l'ultima celebrazione del Corpus Domini per monsignor Ricchiuti nella Diocesi. Infatti quest'anno compie 75 anni. In base al diritto canonico, raggiunta questa età si invia la rinuncia al Papa e si rimane ancora nel ministero episcopale sino alla nomina del nuovo vescovo da parte del Pontefice.