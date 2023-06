Parrocchie della Diocesi, le nomine di Ricchiuti

Oggi, durante la Giornata di Santificazione Sacerdotale, svoltasi presso il Seminario Arcivescovile "don Pasquale Uva" di Bisceglie, l'Arcivescovo Mons. Giovanni Ricchiuti, alla presenza dei sacerdoti della Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti, ha ufficializzato le nuove nomine e i trasferimenti di alcuni membri del presbiterio per il prossimo cammino pastorale della comunità diocesana.Le novità:TRASFERIMENTI E NOMINE23 giugno 20231. AltamuraDon Francesco GRANIERI Parroco della SS. Trinità (Trasfigurazione)Don Giuseppe MANFREDI Vicario parr.le della SS. Trinità (Trasfigurazione)Don Mirko PERRUCCI Vicario parr.le di S. AgostinoDon Francesco MORGESE Vicario parr.le del Sacro Cuore di Gesù2. Gravina in PugliaDon Stefano NACUCCHI Parroco di Mater EcclesiaeDon Filippo PICCININNI Rettore del Seminario DiocesanoAccolito Walter CARULLI 6° anno di Teologia presso Mater Ecclesiae3. Santeramo in ColleDon Giovanni GIOVE Parroco del SS. CrocifissoDiac. Marino COLAMONICO Collaboratore parr.le del SS. Crocifisso4. PoggiorsiniDon Fabio RODRIGUES DUARTE Amministratore parr.le di Maria SS. AddolorataALTRE NOMINE1. Don Michele Gramegna, Assistente Ecclesiastico Regionale del M.A.S.C.I.2. Coniugi Michele Colacicco e Teresa Fiore, Delegati Regionali di Pastorale Familiare3. Prof.ssa Pina Raguso, Presidente della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali(CDAL)ALTRE NOTIZIE60° Anniversario di Ordinazione Presbiterale:– Mons. Agostino Superbo (29 giugno 1963)– Mons. Mario Paciello (30 giugno 1963)