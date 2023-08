Al via la Giornata mondiale della gioventù, tanti ragazzi della Diocesi

Una folta rappresentanza giovanile della Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti partecipa alla Giornata mondiale della gioventù (Gmg) a Lisbona, da oggi al 6 agosto. Circa 80 persone, oltre all'arcivescovo Giovanni Ricchiuti, che proprio oggi in viaggio festeggia i suoi 75 anni, a tre sacerdoti e un diacono.Papa Francesco sarà a Lisbona dal 2 al 6 agosto.Secondo i dati della Cei (Conferenza episcopale italiana), sono 65mila i ragazzi italiani in partenza per la Gmg di Lisbona. Ad accompagnarli 106 vescovi insieme a sacerdoti, religiose e religiosi, educatori e animatori. Nella capitale portoghese, la delegazione azzurra - che vede rappresentate 180 diocesi - avrà come punto di riferimento "Casa Italia", un luogo dove trovare informazioni e materiali, risolvere problemi, oltre che per incontrarsi, stare insieme e condividere esperienze, anche con chi è rimasto a casa o sui social.Come riportato in altre notizie di Altamuralife al compimento dei 75 anni, in base al diritto canonico il vescovo esprime rinuncia al suo incarico episcopale comunicandola formalmente al Papa. Ricchiuti continuerà ad amministrare la Diocesi finché non arriverà il nuovo vescovo che sarà nominato da Papa Francesco.