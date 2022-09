Il vescovo Ricchiuti celebra 50 anni di sacerdozio

Si avvicina la festa di Maria Santissima del Buoncammino in programma il 9, 10 e 11 settembre. La Cattedrale è affollata di persone e ogni giorno si è alternata una comunità parrocchiale della città.Nel contesto di queste celebrazioni, si aggiunge un anniversario. Presso la Cattedrale, venerdì 9 settembre, alle ore 19.00, è in programma una messa per celebrare i 50 anni di sacerdozio del vescovo della diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti Giovanni Ricchiuti.Nato a Bisceglie, il 1° agosto 1948, monsignor Ricchiuti è stato ordinato presbitero (sacerdote) il 9 settembre 1972. E' stato eletto alla sede arcivescovile di Acerenza il 27 luglio 2005 e ordinato vescovo l'8 ottobre 2005. Trasferito il 15 ottobre 2013 nella diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti con titolo personale di arcivescovo, con insediamento il 4 gennaio del 2014.Alle celebrazioni del cinquantenario è prevista la presenza di altri vescovi e autorità.La redazione rivolge gli auguri a monsignor Ricchiuti per i 50 anni di ordinazione sacerdotale.