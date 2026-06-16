Cattedrale - foto Diocesi
Cattedrale - foto Diocesi
Turismo

Orari prolungati per l'apertura della Cattedrale

Firmato accordo tra Comune e parrocchia S. Maria Assunta

Altamura - martedì 16 giugno 2026 20.32
Il Comune ha firmato una convenzione con la Parrocchia Santa Maria Assunta per garantire l'apertura della Cattedrale con orari prolungati nel periodo Giugno-Dicembre 2026, rinnovando il progetto "Cattedrale a porte aperte". Ecco gli orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00;
- il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.30.

Il principale obiettivo è garantire la fruizione ai numerosi visitatori che arrivano e sostano in città nella fascia del primo pomeriggio o in quella serale, in modo da garantire la possibilità di ammirare il monumento federiciano. La proposta ha come obiettivo quello di valorizzare la Cattedrale come pilastro centrale per le sue caratteristiche storiche ed architettoniche, considerato il flusso turistico e dei pellegrini nel periodo estivo e durante le festività mariane; e nei mesi a seguire.

La Parrocchia si impegna a garantire l'apertura della Cattedrale nei giorni ed orari indicati mentre il Comune si impegna a riconoscere un contributo di 10.000 euro in considerazione delle spese necessarie. L'iniziativa viene riproposta dall'Amministrazione Petronella per il terzo anno consecutivo, con il riscontro positivo delle precedenti esperienze. "Cattedrale a porte aperte" è un progetto condiviso con il Consiglio comunale, su proposta della seconda commissione consiliare.

Gli stessi orari riguardano anche la chiesa di San Nicola de' Greci, oltre alla Cattedrale, e c'è la volontà di renderli stabili per tutto l'anno.
  • Cattedrale
Altri contenuti a tema
Veglia Pasquale in Cattedrale con il Vescovo Russo Religioni Veglia Pasquale in Cattedrale con il Vescovo Russo Un messaggio per la pace e la rinnovata fede
In Cattedrale si chiude l'anno del Giubileo Religioni In Cattedrale si chiude l'anno del Giubileo Messa in Cattedrale domenica 28 dicembre 2025
Cattedrale chiusa per due settimane La città Cattedrale chiusa per due settimane Per il montaggio del nuovo impianto audio
Il Ferragosto mariano di Altamura Religioni Il Ferragosto mariano di Altamura Si celebra la Madonna dell’Assunta
Cattedrale a porte aperte, orari prolungati Cattedrale a porte aperte, orari prolungati Rinnovata la convenzione, con durata sino a febbraio
Papa Francesco: stasera veglia di preghiera in Cattedrale Religioni Papa Francesco: stasera veglia di preghiera in Cattedrale Con il vescovo Russo
Cattedrale in "gabbia" per restauro e verifica sismica La città Cattedrale in "gabbia" per restauro e verifica sismica I lavori procedono, le celebrazioni spostate in chiesa S. Nicola
Giubileo 2025: ad Altamura l'apertura della porta della Cattedrale Religioni Giubileo 2025: ad Altamura l'apertura della porta della Cattedrale Il rito in programma domenica pomeriggio
Esenzione Irap a favore delle onlus
16 giugno 2026 Esenzione Irap a favore delle onlus
Futuro nazionale: Berloco eletta nell’assemblea
16 giugno 2026 Futuro nazionale: Berloco eletta nell’assemblea
Studio universitario: presentato progetto per residenze a Bari
15 giugno 2026 Studio universitario: presentato progetto per residenze a Bari
Libri di testo per prossimo anno scolastico
15 giugno 2026 Libri di testo per prossimo anno scolastico
Altamura Città amica dell'autismo: nuovi progetti
15 giugno 2026 Altamura Città amica dell'autismo: nuovi progetti
Assegnati due premi "Leonessa di Puglia "
14 giugno 2026 Assegnati due premi "Leonessa di Puglia"
Liste di attesa: Regione studia i correttivi
13 giugno 2026 Liste di attesa: Regione studia i correttivi
Soccer Altamura: appello pubblico per il sostegno
13 giugno 2026 Soccer Altamura: appello pubblico per il sostegno
Grano duro: presidio al porto contro le importazioni
12 giugno 2026 Grano duro: presidio al porto contro le importazioni
Il Bari non giocherà ad Altamura
12 giugno 2026 Il Bari non giocherà ad Altamura
Testimoni di Geova, “Felici per sempre”
12 giugno 2026 Testimoni di Geova, “Felici per sempre”
Prevenzione incendi ad Altamura, obblighi di pulizia dei terreni
12 giugno 2026 Prevenzione incendi ad Altamura, obblighi di pulizia dei terreni
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.