Futuro nazionale: Berloco eletta nell’assemblea

Il referente del Comitato Altamura 449 di Futuro Nazionale, Riccardo Loizzo, esprime grande soddisfazione per la presenza dell'avvocato altamurana Grazia Berloco, iscritta al Comitato, tra i quattro rappresentanti pugliesi chiamati a far parte dell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale.«La nomina di Grazia Berloco rappresenta per il nostro comitato un motivo di autentico orgoglio e la dimostrazione che l'impegno, la competenza e la dedizione al progetto politico vengono riconosciuti e valorizzati. A lei rivolgo le mie più sincere felicitazioni per questo importante incarico, certo che saprà rappresentare al meglio non solo la Puglia, ma anche i valori e le istanze del nostro territorio», dichiara Riccardo Loizzo.«Essere presenti nell'Assemblea Nazionale con una nostra rappresentante significa dare voce alle idee, alle energie e alle proposte che nascono dal basso, dai comitati locali e dai cittadini che hanno scelto di impegnarsi per costruire un'alternativa credibile e concreta. È un risultato che appartiene a tutta la squadra.»Il referente del Comitato Altamura 449 si congratula anche con gli altri tre eletti pugliesi: Massimo Santoro, imprenditore di Bari, Pietro Gentile, imprenditore di Foggia e Gabriele Bottazzo, presidente del Consiglio Comunale di Alezio ( Le), e ribadisce inoltre la volontà di proseguire con determinazione il percorso politico intrapreso: «Continueremo a lavorare con entusiasmo e spirito di servizio per radicare sempre di più Futuro Nazionale sul territorio, coinvolgendo giovani, professionisti e cittadini che credono in una politica fatta di partecipazione, competenza e responsabilità. Questo incarico non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo ulteriore a rafforzare il nostro impegno quotidiano per la comunità e per il futuro del Paese.»