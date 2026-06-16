Berloco - Loizzo
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Politica

Futuro nazionale: Berloco eletta nell’assemblea

Il partito di Vannacci si struttura

Altamura - martedì 16 giugno 2026 11.27 Comunicato Stampa
Il referente del Comitato Altamura 449 di Futuro Nazionale, Riccardo Loizzo, esprime grande soddisfazione per la presenza dell'avvocato altamurana Grazia Berloco, iscritta al Comitato, tra i quattro rappresentanti pugliesi chiamati a far parte dell'Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale.

«La nomina di Grazia Berloco rappresenta per il nostro comitato un motivo di autentico orgoglio e la dimostrazione che l'impegno, la competenza e la dedizione al progetto politico vengono riconosciuti e valorizzati. A lei rivolgo le mie più sincere felicitazioni per questo importante incarico, certo che saprà rappresentare al meglio non solo la Puglia, ma anche i valori e le istanze del nostro territorio», dichiara Riccardo Loizzo.

«Essere presenti nell'Assemblea Nazionale con una nostra rappresentante significa dare voce alle idee, alle energie e alle proposte che nascono dal basso, dai comitati locali e dai cittadini che hanno scelto di impegnarsi per costruire un'alternativa credibile e concreta. È un risultato che appartiene a tutta la squadra.»

Il referente del Comitato Altamura 449 si congratula anche con gli altri tre eletti pugliesi: Massimo Santoro, imprenditore di Bari, Pietro Gentile, imprenditore di Foggia e Gabriele Bottazzo, presidente del Consiglio Comunale di Alezio ( Le), e ribadisce inoltre la volontà di proseguire con determinazione il percorso politico intrapreso: «Continueremo a lavorare con entusiasmo e spirito di servizio per radicare sempre di più Futuro Nazionale sul territorio, coinvolgendo giovani, professionisti e cittadini che credono in una politica fatta di partecipazione, competenza e responsabilità. Questo incarico non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo ulteriore a rafforzare il nostro impegno quotidiano per la comunità e per il futuro del Paese.»
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