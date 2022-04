Presentato il progetto Altamura protagonista

4 foto Presentazione Altamura protagonista

In una conferenza nella sala consiliare del Comune ieri è stato presentato il progetto politico "Altamura Protagonista" a cui hanno dato vita Forza Italia, Italia in Comune, Rinnovamento Altamura, Altamura popolare e altri tre gruppi cittadini che si stanno formando. L'iniziativa è stata presentata come un "cantiere" aperto agli apporti di tutti e che si apre in vista delle prossime elezioni che, a scadenza naturale dell'attuale mandato, sono previste nel 2023.Nel corso della serata sono intervenuti il dirigente di Italia in Comune Nicola Natuzzi, il coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani Lorenzo Attivissimo, il coordinatore di Altamura Popolare (movimento che fa capo a Massimo Cassano) Gioacchino Perrucci, Nicola Dibenedetto, Nina Dibenedetto, i consiglieri comunali Luigi Lorusso e Anna Lillo. Presente al tavolo dei relatori anche Nicola Preite. Nel corso degli interventi, oltre ad esprimere un giudizio negativo sull'attuale amministrazione, sono stati brevemente illustrati alcuni temi su cui la coalizione intende confrontarsi con i cittadini e con le altre forze politiche. Aderiscono alla coalizione, tra gli altri, Vito Casiello e Antonello Stigliano.La formazione è trasversale perché si è fatto esplicito riferimento, in alcuni interventi, alle esperienze politiche di diverso colore che hanno deciso di unire le forze per proporre una nuova proposta ai cittadini.(seguono altri dettagli)