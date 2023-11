Lega Altamura, nuove nomine e incarichi

La segreteria regionale della Lega comunica con piacere la nomina di Riccardo Loizzo quale responsabile regionale del Dipartimento regionale "Attività produttive" del partito. Imprenditore di 49 anni, impegnato nell'attività politica della Lega per Salvini Premier fin dalla sua fondazione - sottolineano il sen. Roberto Marti e l'on. Anna Rita Tateo, rispettivamente segretario regionale e vice segretario regionale - Riccardo Loizzo avrà l'importante compito di recepire e rispondere alle numerose richieste del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio.La segreteria regionale comunica inoltre la nomina dell'avv. Graziangela Berloco in qualità di responsabile organizzativo cittadino della Lega, che avrà il compito di promuovere l'attività politica sul territorio altamurano in supporto alla segreteria cittadina guidata da Michele Colonna, ad iniziare dalla partecipazione alla campagna nazionale del tesseramento che si svolgerà anche ad Altamura sabato 18 Novembre a partire dalle ore 18.30, in Corso Federico II 118.