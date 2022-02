Fratelli d'Italia: pronti al dialogo con la coalizione civica

"Fratelli d'Italia di Altamura sta osservando con notevole attenzione l'impegno che la coalizione di liste civiche sta mettendo in campo. Riconosciamo nelle loro intenzioni e idee innovative una possibile alternativa in campo per costruire un progetto politico credibile per la città". Lo afferma in un comunicato il coordinatore cittadino Nicola Fedele Loizzo."Siamo pronti, sin da subito, ad intraprendere con loro un dialogo ed un costruttivo confronto - dice ancora - per valutare la seria opportunità di proseguire assieme un percorso che ci proietti verso il prossimo appuntamento elettorale per porre fine, nel più breve tempo possibile, a questa penosa esperienza amministrativa del sindaco Rosa Melodia".