Italia viva: "assistiamo a politica dei veti e dei capricci"

"Quello a cui stiamo assistendo è uno spettacolo indecente, la politica dei veti e dei capricci, mentre i cittadini vivono la crisi economica e sociale più grave degli ultimi anni. La classe dirigente cittadina degli ultimi dieci o forse quindici anni ha dato prova del peggio di sé, creando una sempre maggiore e probabilmente giustificata disaffezione dalla Politica e un deleterio affermarsi del populismo e del qualunquismo alla grillina". Lo sostiene il comitato di Altamura di Italia viva dopo gli ultimi fatti politici ad Altamura.Il comunicato così prosegue:"Occorre un nuovo slancio cittadino, la nostra Altamura ha delle potenzialità enormi che potrebbero favorirne la crescita a favore dell'intera popolazione, le nostre attrazioni turistiche, le specialità gastronomiche, la fertilità delle terre e la laboriosità dei nostri agricoltori e dei nostri artigiani…sono tutte incredibili risorse per la nostra economia e per il nostro benessere. La Politica non può essere un freno a tutto questo ma deve consentire lo sviluppo regolare e la crescita collettiva: abbiamo bisogno di una nuova stagione di impegno dei cittadini migliori, un nuovo pressante invito ai "liberi e forti" in grado di mettere da parte i teatrini, le malversazioni e le meschinerie cui abbiamo assistito in quest'ultimo periodo.Noi del Terzo Polo, a partire dal Gruppo di Italia Viva, vorremmo partire dalle idee e non dalle persone, dalle esigenze degli altamurani e non dalle necessità dei candidati e delle loro liste elettorali di servili sconosciuti. Occorre una classe dirigente preparata, che abbia dato mostra delle proprie capacità nel mondo del lavoro, nel volontariato e nella pubblica amministrazione, e che metta questi talenti al servizio della realizzazione di alcune priorità, di cui da sempre tutti parlano, ma che nessuno ha dimostrato di saper portare a termine. Area mercatale, organizzazione degli uffici comunali, appalto rifiuti, pianificazione turistica e culturale, nuovo piano del traffico e dei trasporti, analisi della qualità della vita e della salute dei cittadini: sono solo alcuni dei problemi che in Campagna Elettorale vengono proposti da anni e che le Amministrazioni non riescono neppure a mettere all'Ordine del Giorno dei Consigli Comunali. Intendiamo per questo rappresentare la nostra distanza e differenza dalle coalizioni piene di simboli e vuote di idee di Centro Destra o Centro Sinistra, dai movimenti pasticcioni e qualunquisti, che abbiamo visto quanti danni hanno arrecato in questi anni al Governo della Nazione.Occorre ristabilire un impegno della qualità, un primato delle idee e una vera partecipazione collettiva, perché le opportunità ci sono, persino le disponibilità finanziarie pubbliche sono ben più che capienti…manca evidentemente la competenza e l'attenzione al bene pubblico, nella spasmodica ricerca di visibilità e di apprezzamento dei piccoli politici che abbiamo conosciuto. A questo lavoreremo fin da subito, con tutti gli altamurani che, stanchi e delusi, vorranno riprendere in mano il destino della propria Città".