Italia viva, aderiscono i consiglieri Dibenedetto e Lillo

I consiglieri comunali di Altamura Vito Dibenedetto e Anna Lillo hanno aderito a Italia Viva. Lo ha reso noto, con un comunicato, il consigliere regionale della Basilicata Luca Braia che ieri, ad Altamura, ha partecipato all'incontro con la presidente nazionale del partito di Matteo Renzi, Teresa Bellanova, già vice ministro.Di seguito il comunicato di BraiaItalia Viva - Renew Europe. Ad Altamura i consiglieri Anna Lillo e Vito Dibenedetto (Italia in Comune) aderiscono a Italia Viva. Incontro con Teresa Bellanova e Luca Braia."Si rafforza la compagine di Italia Viva anche ad Altamura dove, alla presenza del presidente del partito Teresa Bellanova, già Ministro, e del capogruppo in consiglio regionale di Basilicata Luca Braia, si è tenuto un incontro dal quale parte il percorso di consolidamento del protagonismo moderato e liberale.""Ci uniamo alla soddisfazione del coordinatore Francesco Gramegna, che ha presieduto l'incontro, insieme ad Anna Maria Gentile coordinatrice provinciale di "Italia Viva", Nicola La Greca coordinatore provinciale, a cui hanno partecipato diverse amiche ed amici, professionisti e imprenditori altamurani. Da questo nuovo nucleo prende avvio l'organizzazione del partito Italia Viva - Renew Europe nella città Murgiana, tra le più popolose della provincia di Bari, anche in preparazione delle amministrative che si svolgeranno nella primavera prossima.Le comunità a noi vicine, al confine tra la nostra Basilicata e la Puglia necessitano di attenzioni. C'è voglia, infatti, di partecipazione e di rinnovato protagonismo in politica, da caratterizzare sempre di più con un profilo moderato e riformista, l'unico in grado di interpretare al meglio le speranze delle comunità, in questo tempo difficile ma pieno anche di opportunità da cogliere, con pragmatismo, coraggio e visione."