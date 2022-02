Sei movimenti civici fanno squadra

4 foto Movimenti civici

Parole d'ordine: fare squadra, aggregare, costruire un'alternativa all'attuale maggioranza politica, dare voce a chi è fuori dal consiglio comunale. Con queste premesse i consiglieri comunali Giovanni Saponaro (Innoviamo Altamura), Onofrio Gallo e Giandomenico Marroccoli (Insieme per Altamura) hanno deciso di costituire un inter-gruppo civico che rappresenterà altri quattro movimenti (Azione civica che già è stata presente alle scorse elezioni comunali; SìAmo Altamura, Noi Altamura, Rinascita civica) che fanno riferimento ad un'area di centrodestra e di centro. A parte Azione civica, gli altri tre sono nati negli ultimi mesi sempre sotto la bandiera del civismo o del ritorno alla politica.Gli obiettivi dell'iniziativa sono stati presentati in un incontro che si è tenuto ieri sera nella sala consiliare del Palazzo di città. E' stato chiarito che i movimenti si uniscono mantenendo ciascuno la propria identità.Oltre ai tre consiglieri comunali, in rappresentanza degli altri movimenti hanno parlato Antonio Petrara, Angela Grieco, Domenico Matera Petrara, Pasquale Giorgio. Persone che già a suo tempo hanno dato il proprio contributo alla politica, rivestendo anche cariche consiliari e assessorili. Insieme a loro, altre persone sono entrate a far parte dei movimenti, sono alla prima esperienza e vogliono offrire tempo, idee ed energie.Nei vari interventi è stato ribadito il giudizio negativo sull'operato dell'amministrazione comunale ma più che su questo aspetto i movimenti si sono soffermati sulle prospettive future e sulla volontà di impegnarsi.Riepilogando, alla luce delle ultime iniziative, il perimetro attuale dell'opposizione in consiglio comunale vede "schierati" questo intergruppo civico; l'inedita "alleanza" tra Rinnovamento Altamura, Forza Italia e Italia in Comune; Movimento 5 stelle. Ciò non toglie che possano esserci altri elementi di novità in futuro, i percorsi della politica in questa fase sono piuttosto fluidi.