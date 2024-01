Consiglio comunale convocato su questione del deposito nucleare

Domani (9 gennaio), alle ore 9.00, il consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria per esaminare l'argomento avente a tema "Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco tecnologico nella città di Altamura e nei territori limitrofi".Con atti di Consiglio e di Giunta, il Comune di Altamura ha già detto "no" a tale installazione ma le osservazioni presentate nel 2021 non sono state prese in considerazione. L'attuale amministrazione comunale ha pure confermato la contrarietà. Sono contrari anche i comitati di cittadini e associazioni, in particolar modo il comitato "No scorie".Anche dopo la pubblicazione della Cnai (Carta nazionale delle aree idonee) è stata ribadita tale contrarietà. Altamura è inserita con due siti che ricadono in parte in territorio altamurano e in parte in territorio materano. Anche il consiglio comunale di Matera si è espresso per il "no" così come tutto il territorio appulo-lucano (Regione Puglia, Regione Basilicata, Comuni interessati tra cui Gravina e Laterza).Il consiglio comunale è stato convocato anche per discutere di altri temi: l'11 gennaio (mozioni dell'opposizione) e il 16 gennaio (linee programmatiche del governo cittadino e del sindaco e presa d'atto del Dup - documento unico di programmazione).