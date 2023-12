Premio Leonessa di Puglia alla memoria di Franco Dibenedetto e Davide Loizzo

alla memoria del Dott. Davide Loizzo per il prestigioso apporto alla ricerca medico-scientifica internazionale affinchè continui ad essere esempio importante di perseveranza, tenacia e determinazione per le nuove generazioni;

alla memoria del Prof. Francesco Dibenedetto per aver dato lustro alla città di Altamura con riconoscimenti e prestigiosi premi in ambito calcistico. Eccellente formatore, ha promosso valori fondamentali quali lealtà e fair play.

Il 29 dicembre, alle ore 17.00, è convocato il Consiglio comunale con un unico punto all'ordine del giorno "Conferimento titolo Leonessa di Puglia". Si tratta di un premio che viene riconosciuto "a favore di persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, particolarmente benemeriti nell'opera di promozione personale e delle proprie attività nel sociale, nella cultura, nel settore economico-produttivo ad ogni livello, nella politica, ecc" e che per i loro meriti ha fatto conoscere Altamura in ambito regionale, nazionale, internazionale. Può essere conferito anche alla memoria.L'anno scorso venne assegnato al calciatore Ciccio Caputo e alla memoria di Onofrio Pepe. Quest'anno vengono assegnati due titoli "Leonessa di Puglia" alla memoria di Franco Dibenedetto e di Davide Loizzo. La scelta è stata fatta dalla Commissione Consiliare "Servizi alla persona, servizi sociali, cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero" presieduta dalla consigliera Nina Dibenedetto.Queste le motivazioni:All'assise saranno presenti il professor Loreto Gesualdo, ordinario della facoltà di Medicina dell'Università di Bari, e Vito Tisci, presidente del Comitato regionale Puglia Figc-Lnd.Il prof. Gesualdo, tra l'altro, ha ricevuto negli scorsi anni il premio "Leonessa di Puglia". Finora è stato assegnato, in ordine di edizioni, a: nunzio apostolico in Austria mons. Donato Squicciarini (alla memoria); ai compianti Antonio Iervolino e Graziantonio Palasciano; al chirurgo Pasquale Berloco; all'ingegnere chimico Vittorio De Nora (alla memoria); al prof. Loreto Gesualdo; a Ciccio Caputo; a Onofrio Pepe (alla memoria).