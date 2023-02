Elezioni comunali: nasce il gruppo Altamura protagonista

Una coalizione di partiti di centro, moderati e riformisti. E' nata Altamura Protagonista, già in campo in vista delle elezioni amministrative di maggio ad Altamura. Il documento unitario è stato sottoscritto da Nicola Incampo (Popolari), Luigi Lorusso (Rinnovamento Altamura), Tommaso Lorusso (Altamura al Centro), Gianni Martimucci e Corrado Vulpio (IC - Idee in Comune), Gioacchino Perrucci (Il Ruggito della Leonessa), Mario Castoro (Altamura Metropolitana), Vito Casiello (Unione di Centro).Così riporta un comunicato: "Siamo tutti molto entusiasti di poter dare un contributo unitario che lasciamo aperto a tutti coloro i quali – cittadini, forze politiche, liste civiche - credono in questo progetto innovativo per la crescita di Altamura. L'intera comunità potrà contare su un gruppo di persone con le quali confrontarsi in maniera propositiva e con unità di intenti. Continueremo a lavorare con lealtà esclusivamente a vantaggio del territorio al servizio di tutta la comunità". Il Guppo di Altamura Protagonista è al lavoro per delineare e rafforzare le linee d'azione del movimento nell'ottica di accrescere ulteriormente con nuove adesioni di persone competenti, capaci, oneste e leali.