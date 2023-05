Moramarco: “Accetterò tutti gli inviti dei mezzi di informazione”

Pubblichiamo di seguito un comunicato stampa a firma del candidato sindaco Giovanni Moramarco."Non mi sono mai sottratto al confronto e a maggior ragione non intendo farlo ora. Per questo accetterò, come già fatto in precedenza, tutti gli inviti che mi saranno rivolti dai mezzi di informazione.Perché rispondere a domande relative al futuro della Città è dovere e non una scelta, in particolare quando ci si sta candidando a ricoprire un ruolo impegnativo e carico di responsabilità come è quello di sindaco di una Città importante come Altamura".