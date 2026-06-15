Studio universitario: presentato progetto per residenze a Bari

È stato presentato questa mattina in Regione Puglia il progetto vincitore del Concorso di progettazione per la rifunzionalizzazione degli ex uffici regionali di via Celso Ulpiani e dell'Hotel Campus, che porterà alla realizzazione di una residenza universitaria moderna e sostenibile nel cuore di Bari con 192 posti alloggio e una vasta gamma di servizi dedicati alla comunità studentesca. Il concorso, promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con Adisu Puglia e Asset e bandito il 1° agosto scorso, interessa due immobili strategicamente collocati nel contesto cittadino, in prossimità del Campus universitario, che saranno completamente riqualificati attraverso un intervento di rigenerazione urbana.Oltre agli spazi destinati alla didattica e allo studio, il progetto prevede aree per la socialità e il benessere degli studenti e delle studentesse, tra cui sala video e musica, area fitness, bar, caffetteria e sale riunioni. Una struttura pensata per gli studenti, ma aperta anche alla città e ai suoi cittadini. Secondo il giudizio della Commissione esaminatrice – presieduta dal professor Alberto Ferlenga e composta dall'ingegner Pompeo Colacicco, dalla professoressa architetto Loredana Ficarelli, dall'ingegnere architetto Isabella Elia e dall'architetto Valentina Spataro – il primo classificato è il raggruppamento composto da Esse Ingegneria Srl (capogruppo), Colucci&Partner Architettura, Engiserv Srl, arch. Emilia Pellegrino, geol. Maria Serafina Gaudiano e ing. Angela Martino.La proposta vincitrice si è distinta per la capacità di coniugare qualità architettonica, funzionalità degli spazi e attenzione alla dimensione sociale dell'abitare. Il progetto mira a restituire valore a edifici percepiti come poco attrattivi attraverso il recupero dell'esistente anziché la demolizione, evitando impatti negativi ambientali e logistici. Il ridisegno delle facciate avverrà attraverso l'inserimento di un telaio modulare, un esoscheletro in acciaio, che ridefinisce i fronti dell'edificio degli ex uffici regionali, migliorando le prestazioni statiche e sismiche, e consente di ampliare la struttura dell'Hotel Campus, caratterizzandone l'immagine architettonica attraverso il superamento delle irregolarità geometriche. Particolare attenzione è stata riservata all'efficienza energetica, alla flessibilità degli ambienti e all'accessibilità degli spazi. La nuova residenza si connetterà inoltre con il Campus e la città attraverso un sistema ciclo-pedonale continuo che, dagli ex uffici regionali, attraversa l'Hotel Campus e si diffonde nel Campus.Nel progetto della nuova residenza universitaria, determinante è la collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, proprietaria dell'Hotel Campus, che concederà l'utilizzo gratuito dell'immobile attraverso un contratto di comodato d'uso trentennale che sarà sottoscritto con Adisu Puglia.