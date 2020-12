Allerta meteo per vento forte e pioggia

A causa di una nuova intensa perturbazione nord-Atlantica, per tutta la giornata di domani 28 dicembre è stato diramato un messaggio di allerta meteo su tutta la Puglia per vento forte e pioggia.Nello specifico si tratta di:· allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale, dalle ore 00:00 e per le successive 20 ore;- allerta arancione per vento, su tutto il territorio regionale, fino alle ore 20:00 di lunedì 28 dicembre.La sezione Protezione Civile segue l'evolversi della situazione ed invita i cittadini alle consuete raccomandazioni.