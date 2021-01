Allerta meteo per vento e pioggia in Puglia

Vento forte e piogge sono previste oggi in Puglia. La protezione civile regionale ha emesso un bollettino con allerta meteo su tutto il territorio regionale.Nello specifico l'allerta è arancione per "vento", con validità nella giornata di oggi. Evento previsto in Puglia: Venti meridionali, da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.Sempre su tutta la regione l'allerta è gialla per rischio idrogeologico e temporali, con validità per la giornata di oggi, sino a stasera. Evento previsto in Puglia: Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.