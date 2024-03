Allerta meteo per piogge e vento di burrasca

La Protezione civile della Regione Puglia ha diramato messaggi di allerta meteo, valide nei giorni di oggi (10 marzo) e domani (11 marzo). Le allerte sono gialle.Oggi forte vento, come da previsioni. Domani (11 marzo), secondo il bollettino della Protezione civile, si prevedono in Puglia: "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul restante territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in attenuazione".La Protezione civile, come di consueto, invita a osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.