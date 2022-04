Allerta meteo per forte vento

Il bollettino della protezione civile per la domenica di Pasqua

"Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali". Questa è la previsione contenuta nel messaggio di allerta, di colore giallo, diramato dal centro funzionale della Protezione civile della Regione Puglia per la giornata di domenica 17 aprile (Pasqua).Il messaggio riguarda tutta la regione e ha validità nell'intera giornata.La Protezione civile invita i cittadini ad avere i consueti comportamenti di prudenza nelle situazioni in cui si verifica forte vento.Domenica scorsa, sempre per il forte vento, alcune recinzioni di cantiere sono cadute e sono state poi ripristinate dalle ditte interessate.