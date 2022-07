Allerta meteo gialla per possibili piogge

Messaggio della Protezione civile pugliese per il 7 luglio

Dopo due settimane di giorni infuocati, muta per alcuni giorni lo scenario meteorologico. La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo, di colore giallo, per la giornata del 7 luglio, a partire dalle ore 8 e per circa 12 ore.Evento previsto: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.Previsto un calo delle temperature.