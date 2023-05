Allerta meteo gialla per pioggia in Puglia

Si prospetta un primo maggio bagnato dalla pioggia. Almeno secondo il bollettino di criticità per rischio idrogeologico, che è stato emesso dalla Protezione civile pugliese e valido nella giornata di oggi, 1 maggio, dalle ore 8.00 e per 12 ore. Si prevedono ''precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati''.La Protezione civile raccomanda le consuete norme comportamentali in caso di eventi climatici avversi.Per l'allerta meteo gialla a Bari gli organizzatori hanno rinviato al 6 maggio la festa di musica e street art in programma oggi al parco 2 giugno nel contesto del Primo maggio barese, iniziativa già iniziata tre giorni fa e che avrebbe avuto la giornata principale per la festa dei lavoratori. A Taranto, invece, gli organizzatori hanno confermato il Concertone di ''Uno Maggio'' che inizierà alle ore 13 al Parco archeologico delle Mura greche.