Allerta meteo gialla per forti venti

Venti da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte. Questo è il bollettino meteo di Allerta gialla diramata dal centro funzionale della protezione civile regionale per tutta la Puglia. L'allerta ha validità dalle ore 12 di oggi (mercoledì 30 marzo) e si protrae per le successive 24 ore.Una situazione che porta la protezione civile a ricordare alcune precauzioni e accorgimenti da seguire in caso di vento forte, come ad esempio limitare gli spostamenti, stare lontano dalle zone alberate, fare attenzione ad impalcature, tendoni e gazebo e alla possibile caduta di tegole ed infine mettere al sicuro i vasi sui davanzali e le piante e gli ombrelloni sui terrazzi.La protezione civile comunale monitorerà l'andamento delle perturbazioni e nel contempo raccomanda la massima prudenza soprattutto per chi fosse intenzionato a mettersi alla guida.