Allerta meteo arancione per pioggia

Un messaggio di allerta meteo è stato diramato dalla Protezione civile della Regione con durata sino alle ore 20.00 di domenica 29 novembre. Per il territorio murgiano, classificato nella macro-area "Puglia centrale bradanica", l'allerta è di colore arancione per i temporali e di colore giallo per il vento.Questa la previsione complessiva per la Puglia:Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità.Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali.