Allerta meteo arancione per pioggia

I messaggi della Protezione civile con previsioni per 25-26 settembre

La sezione pugliese della Protezione civile ha emesso due bollettini di criticità con allerta meteo di colore arancione in Puglia, fatta eccezione per il Salento e il golfo di Taranto.Il primo messaggio ha validità dalle 20.00 di questa sera (25 settembre) e durata di 4 ore. Evento previsto: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia garganica e nord-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.Il secondo messaggio ha validità da mezzanotte e per le successive 20 ore, quindi indicativamente sino alle ore 20.00 del 26 settembre. Evento previsto: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori occidentali della Puglia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente moderati.La Protezione civile raccomanda le consuete norme comportamentali nei casi di eventi climatici avversi.