Allerta meteo arancione per forte vento

Il messaggio della Protezione civile per il 4 e il 5 febbraio

Maltempo: in caso di vento forte Raccomandazioni di Protezione civile

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore arancione, con validità dalle ore 12 di sabato 4 febbraio e per le successive 24-36 ore. Evento previsto: "Venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia settentrionale e di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale".Il servizio Protezione civile di Altamura invita la popolazione a seguire le raccomandazioni e le norme comportamentali che sono previste in caso di vento forte (in allegato a questa notizia). Il servizio di Protezione civile, incardinato presso il comando di Polizia locale, monitorerà, anche attraverso le varie articolazioni territoriali, l'evolversi della situazione meteo.