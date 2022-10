Volley: Leonessa, arrivano altri 3 punti

Finisce 0-3 con i parziali di 17-25, 8-25 e 19-25, la prima trasferta stagionale della Leonessa. Altri 3 punti che mantengono a punteggio pieno la squadra altamurana.CRONACA - Una gara a tratti senza storia quella della Tensostruttura di Orta Nova, con le padroni di casa che reggono la Leonessa solo in parte in avvio di gara, riuscendo a prendere anche il largo nelle battute iniziale con un +3 (6-3), poi la svolta. Marchisio richiama alla concentrazione le sue ragazze e, al rientro dal time-out, inizia anche la vera partita della Leonessa, che prima ribalta il punteggio in +2 sul 7-9, e poi inizia a rosicchiare qualche altro punto di vantaggio alle avversarie in un momento di gara in cui, meriti delle altamurane, l'Olympia si ritrova in netta difficoltà a tornare in partita. Con il passare degli scambi, si amplia a +3, e +4 il vantaggio, fino al 16-20, quando, anche dopo aver visto un -5 di svantaggio, l'Orta Nova molla la presa, ostacolando solo in un set-point il set delle biancorosse chiusosi poi per 17-25.Prende la piega del finale del primo set, anche il secondo della gara. Un set senza storia, in cui la Leonessa parte a raffica collezionando una serie di punti tali da stordire l'Olympia. Avanti di 4 già in avvio, 1-5, solo il time-out ferma il secondo break altamurano da quale si rientra con il punteggio di 3-12 per la Leonessa. Sussulto minimo, quello dell'Orta Nova di che solo in questa fase sembra essere tornata in gara, ma ormai troppo tardi per far faticare le biancorosse che prendono completamente a distanza le padroni di casa. Il +14 non spaventa e il finale di set è in discesa tanto da chiudersi con un +17 (8-25) che scuote anche l'area della Tensostruttura rimasta quasi ammutolita dal set conquistato dalla Leonessa.Passo identico in avvio di terzo set, con la Leonessa che vola subito a +5 sull'1-6. Un vantaggio che fa adagiare troppo sugli allori il sestetto altamurano che viene ripreso un po' per volta, fino a diventare un 11 pari, di rientro dal time-out di Marchisio che pure aveva notato la conquista di campo, in senso figurativo, dell'Orta Nova. Da qui ricomincia il dominio di pura enfasi della Leonessa con un break avanti +3 (11-14) e che in pochi scambi vola anche a +8 (12-20). Un parziale ampio, con le padroni di casa capaci anche di tornare in gara su un 19-21 che sembrava rimetterla in partita, ma crolla subito dopo, chiudendo sotto di 6 il set finale (19-25).3 punti d'oro per la Leonessa, che in attesa delle gare odierne si ritrova in vetta solitaria nella classifica del girone A della Serie C. Prossima uscita contro la Volley's Eagles ferma a un punto dopo le prime due uscite e che arriverà ad Altamura, già domenica 30, con voglia di riscatto.