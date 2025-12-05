Volley: impresa sfiorata contro la capolista, solo un punto

Serie A2 - girone B - 2^ giornata di ritornoPanBiscò Leonessa Volley – CDA Volley Talmassons 2-3 (30-28, 26-24, 27-29, 24-26, 8-15)Un punto per le bianco-arancio che hanno sfiorato l'impresa contro la capolista Cda Talmassons nell'anticipo della seconda giornata di ritorno della serie A2. Le friulane l'hanno spuntata nel quinto e decisivo set dopo aver rimontato uno svantaggio di due set, in un duello durato circa due ore e mezza.E' stata una partita tiratissima. Prima del tie-break ogni parziale si è concluso con la misura minima di vantaggio a favore di una o dell'altra contendente.Nel terzo set il sestetto di Dell'Anna non è riuscito a sfruttare ben 4 match-point: un mix di sfortuna ed errori, anche a fronte della caparbietà delle avversarie. Nel quarto set un altro pallone della partita è stato vanificato dal Talmassons che dopo aver pareggiato i conti, nel tie-break è partito di slancio, approfittando anche del morale basso delle padrone di casa.Prima della gara arrivare a giocarsela al quinto sarebbe stata una prospettiva positiva. Ma visto l'andamento della gara, è naturale parlare di occasione sfumata.Migliore giocatrice della gara è stata giudicata il libero del Talmassons Mistretta che ha fatto percentuali molto valide in ricezione. Ciò a conferma delle grandi difficoltà che la squadra favorita e prima della classe nel girone B ha avuto ad Altamura.