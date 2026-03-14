Team Altamura pronto alla sfida con il Catania

Team Altamura - Catania32ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CDomenica 15 Marzo 2026, ore 14:30Altamura, Stadio ''Tonino D'Angelo''Lo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura si appresta ad accogliere, questa domenica alle 14:30, un'altra corazzata del Girone C del campionato di Serie C Sky wifi, in corsa per il salto di categoria. Il Team Altamura di MIster Devis Mangia, reduce dalla sconfitta a Cosenza (1-0), ospita il Catania di Mister Toscano, reduce dal pareggio interno con la Casertana (0-0) e inseguitrice dietro il Benevento per il salto di categoria. All'andata i biancorossi hanno ceduto dopo 70 minuti al passo straripante dei siciliani per 2-0.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Il Catania è una grandissima squadra al pari di Benevento e Salernitana, aggiungerei anche il Cosenza in realtà. Però direi che, ad esempio, il Catania ha caratteristiche diverse rispetto al Benevento, ma è una squadra di altissimo livello, quindi per giocarci una partita di questo tipo serve una prestazione al massimo delle nostre possibilità, dal punto di vista tecnico, tattico e soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Ha delle caratteristiche molto importanti ed evidenti che poi riesce a esprimere spesso durante la partita, quindi ci sono delle letture da fare leggermente diverse, anche dal punto di vista proprio della ricerca delle situazioni che vengono proposte nel campo.""Le motivazioni sono altissime, dal punto di vista fisico la squadra sta abbastanza bene, è chiaro che siamo negli ultimi 40 giorni ed è chiaro che quello che fa la differenza secondo me adesso è più la forza mentale, la voglia di porsi sempre un obiettivo superiore, quello fa sicuramente la differenza, poi per quanto riguarda invece tutti gli altri aspetti la squadra è a posto e sta bene. La squadra ha quello che si è ottenuto e quello che si è costruito, poi possiamo stare a discutere che potevano esserci delle situazioni o che abbiamo qualche statistica un po' sotto media. Però la squadra non deve cambiare niente, dobbiamo continuare a pensare di fare la prestazione perché i risultati sono arrivati come conseguenza delle prestazioni che abbiamo fatto." ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Non sono disponibili Crimi, Peschetola e Esposito che ha avuto un affaticamento e quindi non è nelle condizioni di poter essere disponibile per la gara di domani, gli altri sono tutti a disposizione." Appuntamento, dunque, per domenica 14 marzo 2026, alle ore 14:30 per Team Altamura-Catania, al "Tonino D'Angelo" di Altamura e visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio.