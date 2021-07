Un anno fa l'incidente stradale con quattro vittime

Un anno fa quattro persone morirono in uno straziante incidente stradale sulla strada provinciale 151 Altamura-Ruvo di Puglia. Nello scontro tra l'auto su cui erano a bordo e un camion, persero la vita gli altamurani Lorenzo Fraccalvieri, di 84 anni, autista in pensione, le sorelle Rosa Cammisa di 51 anni e Franca Cammisa di 38, e Saverio Artellis, 39 anni. Per i funerali venne indetto il lutto cittadino.Oggi è il giorno del ricordo. Alle 18.30, nella sala polifunzionale del santuario della Madonna del Buoncammino, viene celebrata una messa in suffragio per Saverio Artellis e le sorelle Franca e Rosa Cammisa (nelle foto del manifesto funebre).Quella mattina Fraccalvieri accompagnò le sorelle Cammisa a Bisceglie per prendere e riportare a casa Saverio Artellis, dimesso da una struttura sanitaria al termine di un percorso di riabilitazione durato circa due mesi, a seguito di un infortunio. Sulla strada del ritorno, al km 20+500, nei pressi del campo volo di Ceraso (a circa 15 km di Altamura), avvenne il terribile incidente. Scontro frontale con un camion che trasportava materiale edile, pietra e sabbia, e viaggiava in direzione di Ruvo, guidato da un 35enne di Gravina, rimasto illeso ma sotto shock.Una grande tragedia che ha lasciato orfani due bambini piccoli, i figli di Artellis e Franca Cammisa, ora affidati ai parenti e seguiti dal Tribunale dei minorenni e dal servizio sociale del Comune.