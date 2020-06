Un altro riconoscimento per la Oropan

Un nuovo e importante riconoscimento per la Oropan Spa. L'azienda di Altamura è stata premiata come migliore impresa al femminile della Puglia per performance gestionali e affidabilità finanziaria con il premio Industria Felix. Oropan, guidata dall'amministratore delegato Lucia Forte, viene confermata come "un esempio di azienda eccellente in Italia".L'evento, svoltosi ieri online, è stato organizzato da Industria Felix Magazine, periodico economico-finanziario, che, insieme con l'Ufficio studi dell'agenzia di rating Cerved, ha analizzato circa 14mila bilanci relativi all'anno fiscale 2018,di aziende pugliesi, molisane e della Basilicata, in tutti i settori. Per il secondo anno la Oropan viene premiata con l'alta onorificenza di bilancio come impresa competitiva e affidabile.Le 52 aziende selezionate sono modello di un encomiabile lavoro che permette al territorio di valorizzare il proprio operato davanti a imprese e imprenditori di tutta Italia.Il Premio Industria Felix – L'Italia che compete viene assegnato dal Comitato Scientifico, composto da economisti, imprenditori e manager di alto profilo, tramite l'assegnazione delle "Alte Onorificenze di Bilancio", riservate alle aziende con sede legale in Italia con le migliori performance gestionali e con un indicatore di affidabilità finanziaria di solvibilità o sicurezza.Le "AOB" sono assegnate per ogni provincia e per regione alle aziende affidabili a livello finanziario e in crescita (scelte discrezionalmente da Cerved su dati oggettivi), imprese femminili e under 40, a vocazione internazionale, pmi con potenzialità di crescita, Piccole, Medie e Grandi e alle imprese per Settore a livello regionale.