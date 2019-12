Un albero in ricordo di Vito Cristallo

4 foto piantumazione dell'albero in memoria di Vito Cristallo

Un gesto di solidarietà, un atto di vera amicizia. Il parco giochi di via Minniti, si è arricchito di un nuovo albero. Una quercia, messa a dimora in ricordo di Vito Cristallo, operatore della Teknoservice morto tragicamente il 17 dicembre 2018, presso l'impianto di compostaggio "Maia Rigenera" a Lucera. Un fatale incidente sul lavoro che ha lasciato la famiglia nel dolore più profondo.Un ricordo, dunque, per rimarcare la vera amicizia dei colleghi e dell'amore umano che veicola tra i colleghi della Teknoservice, società torinese, gestore del servizio di igiene urbana dell'Aro Ba/4. Dopo il tragico evento, Nicola Benedetto, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Teknoservice, dispose immediatamente l'assunzione del figlio della vittima.La decisione, appunto, di piantare un albero in suo ricordo è stata promossa dai colleghi della Teknoservice che lo conoscevano bene e sapevano della sua dedizione al lavoro, una persona autentica. L'albero è stato piantato nel corso di una cerimonia in suo ricordo alla presenza dei dirigenti dell'azienda e dell'amministrazione comunale.