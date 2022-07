Ucraina: rinviato il viaggio del vescovo Ricchiuti

La terza carovana della pace diretta ad Odessa dal 14 al 18 luglio è stata rimandata a data da destinarsi. Per ragioni di sicurezza dopo i recenti attacchi alla città sul mar Nero. Per questa ragione non parte più per l'Ucraina il vescovo di Altamura, Gravina, Acquaviva Giovanni Ricchiuti che aveva deciso di unirsi all'iniziativa pacifista.Odessa è la città sul mar Nero, strategica e fondamentale per le esportazioni di grano di cui l'Ucraina è uno dei maggiori produttori al mondo (soprattutto per il tenero). Lo sblocco del porto è al centro di negoziati internazionali ai massimi livelli perché lo stop ad oltranza rischia di provocare un'emergenza cibo mondiale.Il vescovo aveva annunciato la disponibilità a partire, unendosi alla carovana della pace che è organizzata dalla rete nazionale "Stop the war now" di cui fanno parte 175 enti, movimenti, associazioni tra cui "Pax Christi" di cui Ricchiuti è presidente nazionale. Era prevista la partecipazione di 25 mezzi e un centinaio di persone con l'intenzione di "chiedere che venga riaperto il porto di Odessa, consentendo l'esportazione di grano, perché nessuno ha il diritto di far morire nessun altro di fame" e si vuole anche "portare aiuti umanitari indispensabili per la popolazione civile". Viene ribadito, in rappresentanza della società civile non violenta e pacifista, l'appello a proclamare immediatamente il cessate il fuoco, per dare spazio alla diplomazia internazionale e alle Nazioni Unite e per consentire alle organizzazioni umanitarie internazionali di intervenire.Per Ricchiuti, partire sarebbe stata "una scelta importante - afferma Ricchiuti - che ci aiuta a non dimenticare e a non abituarci alla guerra e a fare sentire la nostra vicinanza alle vittime, chiedendo ai responsabili impegni concreti per la pace, non per una escalation della guerra".Tutto rinviato.