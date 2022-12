Ad Altamura la marcia nazionale della pace

Questa mattina, presso la sala di rappresentanza della Curia Vescovile di Altamura, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 55ma Marcia nazionale per la pace, quest'anno in programma nella Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti sabato 31 dicembre, vigilia della Giornata mondiale della pace. Gruppi arriveranno da varie diocesi d'Italia per riflettere sul tema scelto da Papa Francesco: "Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace".Hanno partecipato l'arcivescovo Giovanni Ricchiuti e don Domenico Natale, direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, dopo l'introduzione di don Giuseppe Loizzo, dell'ufficio delle comunicazioni sociali.La marcia, voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana vede la collaborazione di diversi uffici e associazioni ed è promossa dalla Commissione Episcopale per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, in collaborazione con l'Ufficio CEI per la Pastorale Sociale, con Pax Christi, con la Caritas Italiana, con l'Azione Cattolica e con altre numerose organizzazioni – avrà quest'anno come destinazione la città di Altamura."Torna in Puglia il popolo della pace - è stato detto nella conferenza stampa - a rappresentare l'impegno fattivo dell'umanità per la dignità di ogni uomo e di ogni donna, per l'uguaglianza di tutti, per la solidarietà verso i più poveri, per il riconoscimento dei diritti umani, per chiedere il dono della libertà, per cercare cammini di giustizia, di vera democrazia, di autentica fraternità, sui passi del venerabile don Tonino Bello, il vescovo già presidente di Pax Christi". La candidatura della diocesi è stata presentata all'inizio dell'anno da Ricchiuti, che da otto anni è anche presidente di Pax Christi, ed è stata accolta dalla conferenza dei vescovi.La marcia ad Altamura avrà inizio alle ore 15.00 presso la casa circondariale in via dell'Uva spina. Sono previste tre ulteriori tappe, quindi la conclusione alle 21.00 con una messa celebrata da Ricchiuti insieme ad altri vescovi.(foto di archivio)