Delegazione dell'Ucraina ricevuta al Comune

Nell'ambito di una serie di incontri istituzionali da parte di una delegazione di sindaci dell'Ucraina e del consolato generale dell'Ucraina a Napoli, l'altro ieri il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella ha ricevuto al Comune i sindaci di Sarny (zona occidentale) Ruslan Serpeninov e Dniprorudne (zona orientale) Anton Kozyriev e la vice console generale dell'Ucraina in Italia a Napoli Kristina Kulyk.Presenti anche alcune imprese del territorio che sostengono progetti di cooperazione internazionale. Infatti è soprattutto il sostegno delle imprese, per i progetti di ricostruzione e di aiuto (soprattutto per i bambini), ad essere importanti nelle relazioni internazionali. Si è parlato di pace e ovviamente di vicinanza al popolo ucraino.Dopo il colloquio, c'è stato uno scambio di doni simbolici fra il Comune altamurano e i sindaci in visita. La delegazione dell'Ucraina ha tenuto un incontro anche al Comune di Bari, con il sindaco Vito Leccese. L'iniziativa è stata denominata "Uniti nella fratellanza".