Donato a Kiev un bassorilievo di San Michele Arcangelo

Arrivata oggi a Kiev la missione "Tasselli di pace", partita dalla Puglia. Un bassorilievo di San Michele Arcangelo è stato donato alla Cattedrale Greco-Latina della capitale dell'Ucraina.Presenti: Patriarca Ausiliario Yosyf Milyan; l'ambasciatore di Italia a Kiev Pierfrancesco Zazo; mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto che ha guidato la delegazione costituita da Franco Giuliano, giornalista e Presidente dell'Isola che non c'è, e dal professor Loreto Gesualdo, presidente della Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (FISM) e coordinatore della rete dei trapianti in Puglia.La delegazione è partita ieri da Bari con un volo per Cracovia, poi prima tappa a Leopoli e quindi l'arrivo a Kiev.L'opera è stata donata dall'artista pugliese Cosimo Giuliano.