Incontri religiosi con Chiesa ortodossa di Ucraina

Per la prima volta in Italia il metropolita primate Epifanio I

Domenica 15 e lunedì 16 dicembre sarà per la prima volta in Italia, Epifanio I, Metropolita Primate della Chiesa Ortodossa di Kiev e Ucraina. Il momento principale sarà la visita ufficiale a Bari.Tale tappa fa seguito all'incontro avvenuto il 7 novembre scorso nel capoluogo pugliese tra l'Ambasciatore d'Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, Andrii Yurash e l'arcivescovo di Bari Bitonto, Giuseppe Satriano. Ricco il programma degli appuntamenti del Metropolita di Kiev nel capoluogo pugliese che comprenderà visite ed incontri istituzionali in luoghi di massimo interesse religioso della città.Domenica 15 dicembre sono previsti incontri nelle città di Matera, Altamura e Gravina in Puglia. Lunedì 16 dicembre incontro a Bari.