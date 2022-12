Marcia nazionale della pace ad Altamura: il programma e i temi

Sabato 31 dicembre 2022 ad Altamura è in programma la 55^ Marcia Nazionale per la pace della Diocesi della CEI (Conferenza episcopale italiana).ORE 15.00Accoglienza presso della Casa CircondarialeVia dell'Uva SpinaORE 15.30Saluto autorità istituzionali e religioseORE 15.45I TAPPA: parcheggio antistante Casa CircondarialeTema: Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di paceTestimonianza di Nicoletta Dentico, responsabile del programma di salute globale di Society for International DevelopmentORE 16.00Preghiera iniziale guidata da mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax ChristiORE 16.15In camminoORE 16.45II TAPPA: Parrocchia Sacro CuoreTema: Per una cultura della cura – Testimonianza di Eustachio Santochirico e i giovani della Cooperativa Oltre L'Arte – MateraORE 18.00III TAPPA: Teatro MercadanteTema: Obiezione alla guerra e al nucleareTestimonianza video in collegamento con Russia-Ucraina – Rilancio dell'appello per l'adesione dell'Italia al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW)ORE 19.15IV TAPPA: Parrocchia S. SepolcroTema: Pane e pace – Testimonianza di Arturo Casieri, presidente Forno sociale del Distretto Agroecologico della Murgia e del BradanoORE 20.30Arrivo in CattedraleORE 21.00Celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giovanni Ricchiuti in diretta su TV2000Raccolta offerte per il progetto del forno socialeORE 22.00Festa in Piazza